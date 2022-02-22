Rusya Federal Meclisinden Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasına yeşil ışık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasında dair talebi Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federal Meclis tarafından onaylandı. Meclis'in söz konusu kararı oy birliğiyle aldığı ifade edilirken, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donbass bölgesinde konuşlanması için hiçbir engel kalmadı.

Öte yandan Rusya dün Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanımıştı.

Erhan Altıparmak