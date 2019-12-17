İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya, Füze Gününü balistik füze ile kutladı

Rusya, Füze Gününü balistik füze ile kutladı
Rusya, Füze Gününü balistik füze ile kutladı

Rusya, Stratejik Füze Kuvvetleri Gününün yıl dönümünde İskender-M füzesi fırlatarak 60 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Aralık 1959 yılında kurulan Stratejik Füze Kuvvetlerinin yıl dönümü münasebetiyle özel bir tatbikat düzenledi. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) Rusya ile ABD'nin karşılıklı olarak çekilmesinin ardından bu yılın ortasından sonra her 2 ülke balistik füze tatbikatları düzenlerken, Rusya son tatbikatını Stratejik Füze Kuvvetleri Gününün 60. yılında gerçekleştirmiş oldu.

Astrahan Bölgesi'ndeki Kapustin Yar poligonunda gerçekleştirilen tatbikatta, Rusya'nın en prestijli balistik füzelerinden olan İskender - M Balistik Füzesi silolarından ateşlenerek 60 kilometredeki hedef imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaki senaryo tatbikatına göre, tatbikata katılan askeri birlikler, saldırıları engelleyerek rampaları taşıyan askeri konvoyun imha edilen hedeflere ulaşmasını sağladı. Açıklamada, yapılan tatbikata 200'ün üzerinde askere ek olarak 300 silah ve askeri aracın katıldığı ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.