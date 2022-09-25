Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Ruslar panik içinde ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, savaşın ortasında kalmak istemeyen Ruslar karayoluyla Gürcistan'a geçiyor. Kısmi seferberlik ilanının ardından ülkeyi terk eden Ruslar, Rusya-Gürcistan sınırındaki "Yukarı Lars" Sınır Kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Sınır kapısındaki uzun kuyruk ve trafik nedeniyle bazı Rus vatandaşlarının Gürcistan'a geçişi yaklaşık 40 saat sürdü.

Sınırdaki yoğunluk tırları etkiledi

Yukarı Lars Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle, Gürcistan karayolunu transit olarak kullanan ve aralarında Türkiye, Ermenistan ve birçok ülkenin bulunduğu yüzlerce tır saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan, Rus vatandaşları, vatanlarını terk etmelerinin ilk sebebinin savaş olduğunu gizlemiyor. Bazıları Gürcistan'da kalıp yaşamak için geldiklerini, diğer kısmı ise Gürcistan üzerinden farklı ülkelere gideceğini, oraya yerleşeceklerini ve ardından ailelerini de yanlarına alacaklarını söylüyor.

İlkin Hüseynov



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