Rusya-Gürcistan sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından silah altına alınmak istemeyen Ruslar komşu ülkelere kaçmaya devam ediyor. Rusya'nın Gürcistan'la olan sınır kapısı Larsda her geçen gün araç kuyruğu uzarken, bugün sınırdaki araç kuyruğunun 20 kilometreyi bulduğu ifade edildi.

Sınırdaki yoğunluk nedeniyle araçla Gürcistan'a geçişin yaklaşık 35-40 saat sürdüğü, bisikletle ve yaya olarak geçişin yaklaşık 8-10 saat sürdüğü belirtildi.

İlkin Hüseynov



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