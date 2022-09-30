Rusya-Gürcistan sınırında Türk tır sürücülerinin sınırdaki bekleyişi sürüyor

Rusya'da 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberliğin ardından silahaltına alınmak istemeyen Ruslar, Gürcistan başta olmak üzere komşu ülkelere akın ediyor. Rusya-Gürcistan sınırında da uzun kuyruklar oluştu. Rusya ile Gürcistan arasındaki tek sınır kapısı olan Verkhny Lars‘ta yaşanan araç kuyruğu kontrol noktasındaki faaliyetleri de olumsuz etkiledi.

Bekleyişi devam eden tır sürücüleri yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Rusya'ya yük taşıyan tır şoförü İzettin Başak, günlerdir beklediklerini dile getirerek, “Tam 7 gündür buradayız. Ne yiyecek var, ne suyumuz var, hiçbir şeyimiz yok. Yetkililerden bir yardım bekliyoruz” dedi.

İlkin Hüseynov



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