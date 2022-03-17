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Rusya Harkov bölgesinde sivil yerleşim yerlerini vurdu

Rusya Harkov bölgesinde sivil yerleşim yerlerini vurdu
Rusya Harkov bölgesinde sivil yerleşim yerlerini vurdu

Rus ordusu Harkov bölgesinde bir okul ile çarşıyı vurdu

Rusya Harkov bölgesinde sivil yerleşim yerlerini vurdu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 22. günde devam ediyor. Rus ordusu bu kez Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Harkov bölgesinde bulunan Merefa'daki bir okulda ve farklı bölgedeki bir çarşıda büyük hasar meydana gelirken, yangınlar çıktı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, “Son 24 saat içinde yangına ve göçük altında kalanlara yönelik 40 müdahale gerçekleştirildi. Harkov'un Nemişlanskiy, Osnovyanskiy, İndustrialniy, Moskovskiy, Slobodskiy bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale edildi. Merefa'daki okul binasında 400 metrekarelik alanda çıkan yangına 10 personel ile müdahale edildi” ifadeleri kullanıldı.

Bekir Keskin

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