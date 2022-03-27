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Rusya, Harkov'a gece boyunca saldırılar düzenledi

Rusya, Harkov'a gece boyunca saldırılar düzenledi
Rusya, Harkov'a gece boyunca saldırılar düzenledi

Rus ordusu gece boyunca Ukrayna’nın Harkov kentine saldırılar düzenleyerek roketatarlar ile kentin birçok noktasını vurdu.

Rusya, Harkov’a gece boyunca saldırılar düzenledi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında en çok ateş altına alınan Harkov kentinde bu gece de saldırılar devam etti. Rus ordusu TOS-1A "Solnepek" roketatar bataryalarını Harkov'un bazı noktalarına konuşlandırdı. Harkov kentinin merkezi hedef alınarak roketatarlar ile seri atışlara başlandı. Rus ordusunun saldırılarında Harkov'un hemen hemen birçok noktasında roketlerin isabet etmesiyle patlama seslerinin yankılandığı kentin birçok noktasında alevler yükseldi. Hala devam eden saldırılarda Harkov kentinde hangi noktaların hedef alındığı ve sivil can kayıplarının olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Kentteki bazı binalar roketlerin isabet etmesiyle yanarken, bu yangınlara ise saldırılar halen devam ettiği için müdahale edilemiyor.

Erhan Altıparmak
 

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