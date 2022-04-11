Rusya, Harkov'da sivilleri hedef aldı

Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov kentinde sokaktaki siviller Rusya'nın düzenlediği roketli saldırının hedefi oldu. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Öte yandan şehirdeki saldırılara ilişkin açıklama yapan Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Son 24 saatte roket ve top atışlarıyla 66 saldırı düzenlendi. Aralarında 7 yaşında bir çocuğun da olduğu 11 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.

Bekir Keskin