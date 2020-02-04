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Rusya, hava savunma sistemlerini test etti

Rusya, hava savunma sistemlerini test etti
Rusya, hava savunma sistemlerini test etti

Rusya, ülkedeki hava savunma sistemlerinin olağan dışı durumlarda çalışıp çalışmadığını test etmek için tatbikat yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ordunun elindeki S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'nın Urallar bölgesinde test edildiği açıklandı. Ülkedeki savunma sistemlerinin olağan dışı durumlarda çalışıp çalışmadığını test etme amacıyla yapılan tatbikatta, Rus Hava Kuvvetleri'nin elinde bulunan MİG-31 avcı uçağı, AN-26 nakliye uçağı ve Mİ-8 tipi savaş helikopterleri etkin görev aldı.

Açıklamada, tatbikat senaryosuna göre havadan savaş uçakları ve helikopterlerin sızma ve saldırı konumuna geçtikleri saldırıları fark eden hava savunma sistemlerinin, radarlarla fark edilen sızmalara karşı anında harekete geçtiği ifade edildi. Rusya'nın ülkedeki tüm hava sistemlerini bu yönde test edeceği belirtildi.

Erhan Altıparmak

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