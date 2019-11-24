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Rusya Havacılık Şirketi: 'Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüşüyoruz'

Rusya Havacılık Şirketi: 'Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüşüyoruz'
Rusya Havacılık Şirketi: 'Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüşüyoruz'

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Başkanı Yuriy Slyusar, Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüştüklerini açıkladı.

Rusya'nın geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te tanıtımını yaptığı Rus yapımı SSJ-100 ve MS-21 tipi yolcu uçakları ile ilgili açıklama geldi.

Rus basınına konuşan Birleşik Uçak Şirketi Başkanı Yuriy Slyusar, Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüştüklerini söyleyerek, uçakların teslimatı ile ilgili konuları istişare ettiklerini ifade etti. Gazetecilerin Türkiye ile uçakların satışı ile ilgili anlaşılıp anlaşılmadığı sorusu üzerine Slyusar, "Evet, hem MS-21'i hem de Superjet'i (Sukhoi Superjet-100) görüşüyoruz" dedi.

Erhan Altıparmak

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