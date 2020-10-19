İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya, Hazar Denizi'ndeki tatbikatın görüntülerini yayınladı

Rusya, Hazar Denizi'ndeki tatbikatın görüntülerini yayınladı
Rusya, Hazar Denizi'ndeki tatbikatın görüntülerini yayınladı

Rusya, Azerbaycan’ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi’nde başlattığı tatbikatın görüntülerini yayınladı.

Rusya, Hazar Denizi'ndeki tatbikatın görüntülerini yayınladı - Tıkla İzle

Rusya 16 Ekim'de Azerbaycan'ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi'nin Abşeron Yarımadası'nın kuzeyinde tatbikata başlamıştı. Toplam 6 gemi, 7 uçak ve 400'den fazla askerin katıldığı tatbikatın birinci kademesi tamamlandı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, son olarak Dağıstan ve Tataristan merkezli Hazar Filosu'na ait Ugliç ve Veliky Ustyug gemilerinden AK-630 ve SAB-250 tipi topçu bombaları ile atışlar yapıldığını duyurdu. Atışlarda füze savunma sistemlerinin hedef alındığı, tatbikatın devam ettiği aktarıldı.
Gergin durumdaki Güney Kafkasya'da yapılan tatbikatın herhangi bir tehdit oluşturmadığı ve ticari gemi taşımacılığına kısıtlamalar getirilmediği ifade edilmişti.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.