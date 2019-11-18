Rusya: 'Hindistan, S-400'ler için ödeme yaptı'

Rusya Federasyonu Devlet Savunma Sanayi Şirketi ROSTEK Başkanı Sergey Çemezov tarafından yapılan açıklamada, “Hindistan hükümetinden S-400'ler için avans niteliğinde bir ödeme aldık. Ödemenin ne kadar olduğuna dair bir şey söylemeyeceğim. Anlaştığımız tarihlerde teslimatı yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Rusya ve Hindistan arasında yapılan anlaşma gereği, teslimatın 2025 yılına kadar yapılması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar bir açıklama yapmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan'a Rusya'dan askeri teknik alıp almayacağı konusunda bir şey söylemeye hakkının olmadığını açıklamıştı.

Ekim 2018'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 5 milyar doları aşan S-400 anlaşması yapmıştı.

Bekir Keskin

