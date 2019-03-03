İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya: 'İdlib mutabakatı konusunda Ankara'ya ısrar ediyoruz'

Rusya: 'İdlib mutabakatı konusunda Ankara'ya ısrar ediyoruz'
Rusya: 'İdlib mutabakatı konusunda Ankara'ya ısrar ediyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İdlib’de oluşturulacak güvenli bölge konusunda Türkiye’ye ısrar edildiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap basınına verdiği röportajda, “Suriye'de hala terörist ocakları var. İdlib'in büyük bir bölümü Heyet Tahrir el Şam terörist grubunun kontrolünde. Bu grup yerli halkı da kışkırtıyor. Bu teröristlerle savaşıp bölgeyi temizleyerek güvenli bölge oluşturmak için Türkiyeli partnerlerimize 17 Eylül 2018'den beri ısrar ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 17 Eylül 2018'de Soçi'de İdlib Bölgesi'nde 15 Ekim 2018'e kadar güvenli bölge oluşturulması kararı almıştı.  

Bekir Keskin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.