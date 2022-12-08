Rusya ile 'Fetva Konularında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi arasında “Fetva Konularında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Rusya'da düzenlenen törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin hazır bulundu.

Törende konuşan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi arasında iş birliğinin artan bir ivmeyle devam ettiğini belirterek, “Bu iş birliği özellikle son dönemde çok yönlü bir hal almıştır. Din hizmetleri ve dini yayıncılığın yanında sosyal ve kültürel olarak da ortak projeler yürütmekteyiz. Örneğin bugün ‘Hadislerle İslam' isimli eserin Rusçaya tercümesinin tanıtımını birlikte gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta başkanlığımızdan ilk kez bir kadın heyetimiz, Rusya Federasyonuna tecrübe paylaşımı için ziyaret gerçekleştirdi” dedi.

“Bu alanda yürüteceğimiz çalışmaların bölge Müslümanlarına yarar sağlayacağını ümit ediyoruz”

Dini kurumların en önemli görevlerinden birisinin de toplumun doğru bilgiyle buluşturulması olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Bu vazifemizi başarabildiğimiz oranda zararlı akımların toplumda karşılık bulması zorlaşacaktır. Bugün de fetva alanında mutabakat zaptı imzalayarak bu amaca yönelik tecrübe paylaşımını artırmayı hedefliyoruz. Bu alanda yürüteceğimiz çalışmaların bölge Müslümanlarına yarar sağlayacağını ümit ediyoruz” diye konuştu. Başkan Erbaş, imzalanan mutabakat zaptının hayırlara vesile olmasını diledi.

Gaynuddin: “Her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine dua ediyoruz”

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Gaynuddin ise Diyanet İşleri Başkanlığının Rusya'da yaptığı hizmetlerden dolayı Rusya Müslümanları adına Başkan Erbaş'a teşekkürlerini iletti. “Hadislerle İslam” adlı eserin Rusça olarak yayınlanmasının öneminden bahseden Gaynuddin, “İnşallah bizim İslam Ansiklopedisi'ni Rusçaya çevirme çalışmalarımız da Hadislerle İslam eseri gibi başarılı olur” diye konuştu. Gaynuddin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Müslümanlarına gönderdiği selam ve hayır dilekleri için can-ı gönülden teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Rusya Müslümanları olarak her zaman Rabbimize, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milleti için dua ediyoruz, hayırlı dileklerde bulunuyoruz. Bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz ve iki devlet cumhurbaşkanlarımızın da anlaşması ve dostluğu çok önemli. Rabbimiz, gelecekte devletlerimizi daha güçlü, daha barışçıl ve milletlerimiz için bizlere faydalı hizmetler yapmayı nasip eylesin” dedi.

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