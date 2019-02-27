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Rusya ile İsrail arasındaki kriz çözüldü

Rusya ile İsrail arasındaki kriz çözüldü
Rusya ile İsrail arasındaki kriz çözüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi. Rus savaş uçağının Suriye’de İsrail tarafından düşürülmesiyle başlayan krizin sona erdiği öğrenildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in 18 Eylül'de Suriye hava sahasında seyreden Rus savaş uçağını düşürmesi görüşüldü. Görüşmede krizin atlatıldığı ve iki ülkenin işbirliğine devam edeceği öğrenildi. Görüşmede İsrail'in tarafının, Suriye'deki faaliyetlerine, Rusya'nın güvenliğini ön planda tutarak devam edeceği garantisi verildiği açıklandı. 

Putin, görüşmede Orda Doğu'daki krizin ve güvenlik sorunlarının görüşüleceğini belirterek, “Orta Doğu bölgesindeki durumu tartışmak, güvenlik meseleleri hakkında konuşmak çok önemli. Uzun zaman önce bu toplantıyı yapmayı kabul ettik. Üst düzey istişareler gerekiyor” dedi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı mücadeleye devam ettireceğini açıkladı. 

İkili görüşmeye geçmeden önce Netanyahu, Putin'i Kudüs'e davet etti. Daveti kabul eden Putin'in, Leningrad Kuşatması üzerine bir konferansa katılacağı öğrenildi.  

Şehriyar İmanbeyli
 

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