Rusya ile Türkiye arasında uçuşlar 22 Haziran'dan itibaren başlıyor

Rusya ile Türkiye arasında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Nisan ayının başından bu yana uygulanan uçuş kısıtlaması kaldırılıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 22 Haziran tarihi itibariyle Türkiye ile Rusya arasında uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu. Golikova tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, 22 Haziran itibariyle Türkiye'ye tüm uçuşları tekrar başlatma kararı alındı" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de bulunan Rus sağlık uzmanlarının yerinde incelemelerde bulunduğunu ve özellikle tatil bölgelerindeki aşılama çalışmaları konusunda gözlemler yaptığını ifade eden Golikova, "Otel çalışanlarında aşılananların oranı yüzde 60 ila 90'a varıyor" dedi.

Erhan Altıparmak