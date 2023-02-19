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Rusya, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı

Rusya, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı
Rusya, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam ve çevresine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'in uluslararası hukuku alenen ihlal ettiği bildirildi.

Rusya, Suriye'nin başkenti Şam ve çevresini hedef alan saldırılar düzenleyen İsrail'e sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarıyla uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini belirterek, "İsrail tarafını, Suriye'ye yönelik silahlı provokasyonlarını durdurmaya ve tüm bölge için tehlikeli sonuçlara neden olan adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde Kafr Sousa bölgesine düzenlenen saldırıda bir apartman vurulmuş, saldırıda 1'i asker ve 4'ü sivil olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

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