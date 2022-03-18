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Rusya, kamu ve üniversite binalarını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, kamu ve üniversite binalarını vurdu: Ölü ve yaralılar var
Rusya, kamu ve üniversite binalarını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Harkov ve doğusundaki Kramatorsk kentlerinde düzenlediği hava saldırısında bir üniversite binası, kamu binasını ve bir apartmanı hedef aldı çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi. Saldırılarda toplam 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Rusya, kamu ve üniversite binalarını vurdu: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 23 gündür sürdürüyor. RusyaUkrayna'nın doğusundaki Harkov'a sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında yerleşim bölgesindeki iki bina ile 6 katlı bir üniversite binasında hasar meydana geldi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırı sonrası iki binada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, enkaz altında mahsur kalan bir kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ayrıca Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk kentini hedef aldı. Donetsk Valisi Pavlo Krilenko yaptığı açıklamada, "Ruslar Kramatorsk şehrine bombalı saldırı düzenledi. Bombalar bir apartmana ve bir kamu binasına isabet etti.

İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı" bilgisini paylaştı. Vali Krilenko, "Ruslar, ordular arası dürüst bir savaş sürdürmüyorlar. Ondan dolayı sivilleri hedef alıyorlar. Cezalarını çekecekler" ifadelerini kullandı.

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