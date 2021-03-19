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Rusya, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

Rusya, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı
Rusya, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz sularına giriş yapan ABD’ye ait savaş gemisinin yakın takibe alındığını açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı Kruvazör tipi savaş gemisi "USS Monterey", akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçmesinin ardından Karadeniz sularına açıldı. ABD'nin, Karadeniz'deki unsurlarından her defasında rahatsız olduğunu dile getirerek tepki gösteren Rusya'dan ise savaş gemisine ilişkin açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz sularına giren geminin yakın takibe alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 19 Mart 2021'de Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait USS Monterey kruvazörünü yakın takibe aldı” denildi.

Geçtiğimiz yıl 25 Ocak tarihinde ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook, yine Karadeniz'e girmişti. Bunun üzerine Rus Hava Kuvvetleri'ne ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları, ABD gemisinin her hareketini yakından takip ederek geminin yakınından alçak uçuşlar yapmıştı.

Erhan Altıparmak

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