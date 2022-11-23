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Rusya Kiev'i vurdu: 3 ölü, 6 yaralı

Rusya Kiev'i vurdu: 3 ölü, 6 yaralı
Rusya Kiev'i vurdu: 3 ölü, 6 yaralı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir altyapı tesisini hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Rusya Kiev’i vurdu: 3 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor. Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir altyapı tesisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukraynalı yetkililer, ülkenin birden fazla bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu ve ülkenin tamamında hava alarmlarının devreye sokulduğunu bildirdi.

Saldırının ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte bulunan bir altyapı tesisinin vurulduğunu bildirerek, "Başkentin altyapılarından biri vuruldu. Sığınaklarda kalın. Hava alarmı devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

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