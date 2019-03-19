Rusya: 'Kırım'a nükleer kapasiteli savaş uçağı göndermedik'

Rusya Federal Güvenlik Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının 5. yıldönümünde yaptığı açıklamada tüm dünyanın konuştuğu isim haline geldi. Viktor Bondarev, ABD'nin Romanya'daki füze savunma sistemlerine yanıt olarak Kırım'a Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları konuşlandırıldığını söyledi.

Bu açıklamalar dünya basınında yer alırken ABD'ye gözdağı niteliği taşıyan açıklamadan sonra Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi tarafından düzeltme haberi geçildi.

Güvenlik Komitesi'nin Basın Servisi tarafından gece yarısı ajanslara geçilen düzeltmede, "Kırım'da S-300, S-400, Buk-M2 ve Pantsir-S1 uçak savar ve hava savunma sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler, füze ve hava saldırılarını güvenle bertaraf edebiliyor. Ayrıca Bastion ve Bal anti-gemi füze kompleksleri tarafından Kırım'ın her noktası korunuyor. Rusya'nın Kırım'a Tu-22M3 bombardıman uçakları ve İskende - M hava savunma sistemleri gönderdiği ve kullandığı bilgisi yanlış olarak verilmiştir” denildi.

Erhan Altıparmak

