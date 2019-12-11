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Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor

Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor
Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor

Rusya, Kırım'da Novorossiysk merkezli 7. Muhafız Hava Saldırı Birimine bağlı üçüncü bir alay kurulacağını duyurdu.

Rusya, Kırım'ın 2015 yılında referandum ile kendisine bağlanmasının ardından stratejik yarımadaya askeri yatırımlarını arttırarak sürdürüyor. Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Andrey Serdyukov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'da Novorossiysk merkezli 7. Muhafız Hava Saldırı Birimine bağlı üçüncü bir alay kurulacağını ve hazırlıkları sürdürülen alayın 2021 yılında tamamlanarak hizmete geçirileceğini ifade etti.

Öte yandan Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Krasnodar bölgesine bağlı Novorossiysk kentinde deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri üsleri bulunuyor. Kırım'ın ilhakından sonra Kerç Boğazı'nda hakimiyet sağlayan Rusya, Kırım'daki askeri kuvvetlerini güçlendirmek için kente ve bölgeye yatırımlarını sürdürüyor.

Erhan Altıparmak

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