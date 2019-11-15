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Rusya Kırım'da S-400'ler ile tatbikat yaptı

Rusya Kırım'da S-400'ler ile tatbikat yaptı
Rusya Kırım'da S-400'ler ile tatbikat yaptı

Rusya Kırım’da S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya, 2015 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da hava savunma sistemleri ile tatbikat yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırım yarımadasında S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri ile yapılan tatbikatta temsili olarak yarımadaya gerçekleştirilen saldırıların bertaraf edildiği ve saldırı unsurlarının imha edildiği belirtildi. Açıklamada, Pantsir-S hava savunma sistemleri ile saldırı gerçekleştiren unsurların tespit edilerek hedefin imha edildiği, S-400'lerle ise ağır saldırı unsurlarının tespit edilerek yok edildiği ifade edildi. Ayrıca gerçekleştirilen tatbikatta hava savunma sistemlerinin roketleri yerine elektronik roketler kullanılarak hedeflerin bu yolla temsilen imha edildiği bildirildi.

Erhan Altıparmak

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