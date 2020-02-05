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Rusya: 'Korona aşısı 8-10 ay içerisinde geliştirilebilecek'

Rusya: 'Korona aşısı 8-10 ay içerisinde geliştirilebilecek'
Rusya: 'Korona aşısı 8-10 ay içerisinde geliştirilebilecek'

Rusya Sağlık Bakanı Murashko, korona virüsü aşısının 8-10 ay içerisinde geliştirilebileceğini açıkladı.

Çin'de görülmeye başlayan ve dünya genelinde büyük korkuya sebep olan korona virüsü salgınına karşı çalışmalar devam ediyor. Rus yetkililer korona virüsü aşısının 8 - 10 ay çerisinde geliştirilebileceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşı geliştirme sürecinin kolay olmadığına vurgu yaparak, “Aşının geliştirilmesi 8 - 10 ay sürebilir. Klinik deneylerin henüz yapılmadığı ilk aşamadayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Çin Guangzhou Konsolosluğunun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rus ve Çinli uzmanlar korona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladı” ifadeleri kullanılmış, virüsün genomunun Pekin'den Moskova'ya gönderildiği de belirtilmişti.

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