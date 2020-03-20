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Rusya korona aşısının testlerine başladı

Rusya korona aşısının testlerine başladı
Rusya korona aşısının testlerine başladı

Rusya, bilim adamları tarafından geliştirilen korona virüsü aşısının testlerine başlandığını duyurdu.

Korona virüsü dünyaya hızla yayılmaya devam ederken, virüsü önlemeye yönelik çalışmalar da sürüyor. Rus yetkililer, korona virüse karşı geliştirdikleri aşının testlerine başladıklarını açıkladı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumunun (Rospotrebnadzor) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, virüsün yok edilmesi ile ilgili laboratuvar çalışmalarının devam ettiği ve aşının hayvanlar üzerinde test edilmeye başlandığı ifade edildi. 16 Mart'ta başlanan testlerden olumlu sonuçlar alınması durumunda aşının 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülebileceği belirtildi.

Erhan Altıparmak
 

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