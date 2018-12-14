Rusya Kosova ordusunun kurulmasına karşı çıktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın ordu kurma kararını duyurmasının ardından açıklama yaptı. Bakanlık alınan kararın bölgedeki tansiyonu arttıracağını ve silahlı çatışmaların yeniden başlamasına yol açacağını kaydetti. Alınan kararın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ile ters düştüğünü belirten açıklamada, “Priştine'de 14 Aralık'ta parlamento Kosova Güvenlik Güçlerini tam teşekküllü bir Kosova ordusuna dönüştürmeye karar verdi. Bu adım, 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına ters bir davranış” denildi.

Şehriyar İmanbeyli

