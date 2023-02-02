Rusya, Kramatorsk'ta apartmanı vurdu: 3 ölü, 20 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki bir apartmanı füze ile vurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Dün yerel saatle 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, bölgedeki 8'den fazla bina da hasar aldı. Polis, "Vurulan binalardan biri tamamen yıkıldı. Enkaz altında kalan insanlar olabilir" ifadelerini kullandı. Rusya'nın geçtiğimiz ay Dnipro'da bir apartmanı hedef aldığı saldırıda en az 44 kişi yaşamını yitirmişti.

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