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Rusya: 'Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangın sonucu ağır hasar gördü'

Rusya: 'Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangın sonucu ağır hasar gördü'
Rusya: 'Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangın sonucu ağır hasar gördü'

Rusya Savunma Bakanlığı, "Moskova" kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve gemide ağır hasar meydana geldiğini açıkladı.

Rusya: 'Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangın sonucu ağır hasar gördü' - Tıkla İzle

Rusya Savunma Bakanlığından Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus donanmasına ait “Moskova” isimli gemiye dair açıklama geldi. Açıklamada, "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadelerini kullanıldı.

Ukrayna Moskova kruvazörünü vurduğunu açıklamıştı

Öte yandan dün akşam Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich yaptığı açıklamada, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu" ifadelerini kullanmıştı. Odessa Valisi Maksim Marchenko da, "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi" demişti.

Saldırıların ilk günlerinde gündem olmuştu

Moskova kruvazörü, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası'na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti. Adadaki Ukrayna askerleri teslim olmazken, Rus ordusuna "Cehenneme gidin" çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra ismi "Moskova" olarak değiştirildi. Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor. 2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya'nın Suriye'de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı.

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