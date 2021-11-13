Rusya lideri Putin: 'NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda Karadeniz'deki NATO donanmasının varlığından Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine dair birçok değerlendirmede bulundu.

ABD'ye ait savaş gemilerinin NATO görevi çerçevesinde Karadeniz'e girmesi ve NATO'nun Karadeniz çevresindeki tatbikatlarını, kendilerine karşı bir meydan okuma olarak gördüklerini ifade eden Putin, "ABD ve NATO müttefikleri, Karadeniz'de plansız eylemler gerçekleştiriyor. Üstelik bu tatbikatlar için oldukça güçlü bir şekilde oluşturulan donanma grubu ve hava güçleri de tatbikata katılıyor. Bu bizim için ciddi bir meydan okuma" dedi. Putin, "Savunma Bakanlığımızın plansız tatbikatların aynısını yapma önerisi vardı. Ancak ben bu önerinin uygunsuz olduğunu ve bölgedeki gerilimin daha da arttırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Gevşememize izin vermediklerini hissediyoruz ancak bırakalım gevşemediğimizi de bilsinler" ifadelerini kullandı.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden Batıyı sorumlu tuttu

Avrupa ülkelerine geçmek üzere Belarus-Polonya sınırına dayanan 2 bine yakın göçmenin durumuna değinen Putin, "İnsani nitelikli meseleler söz konusu. Olanlara baktığımda öncelikle de çocuklar için üzülüyorum" dedi. Mülteci krizinde Batılı ülkeleri sorumlu tutan Putin, "Göçmenlerle ilgili bu krizlerin kaynağını unutmayalım. Bu sorunları başlatan Belarus mu? Hayır, bunlar Batı ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin kendilerinin neden olduğu sorunlar. Bu sorunlar hem siyasi, hem askeri hem de ekonomik nitelikli" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın göçmen kriziyle ilgisi yok"

Batılı ülkelerin, mültecilerin Rus havayolu şirketleri ile taşındığına dair iddialara cevap veren Putin, "Bu konuyla ilgimiz olmadığını herkesin bilmesini isterim. Herkes çeşitli nedenlerle ve hiçbir somut gerekçe göstermeden bize sorumluluk yüklemeye çalışıyor. Hiçbir şirketimiz taşıma yapmıyor" dedi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Belarus havayolu şirketi Belavia'nın da göçmenleri sınıra taşımadığını söylediğini hatırlatan Putin, bu şirketin uçuşlarının da genelde Avrupa ülkelerine yapıldığını dile getirdi.

"Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim"

Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Rusya'daki Yamal gaz boru hattının kendi ülkeleri üzerinden geçtiğini hatırlatarak Batılı ülkelerden yaptırım gelmesi durumunda Avrupa'ya giden gazı kesebileceğini söylemesini de değerlendirdi. Putin, "Dürüst olmak gerekirse bunu ilk kez duydum. Son zamanlarda Aleksandr Lukaşenko ile iki kez görüştüm, bana bundan hiç bahsetmedi, ima dahi etmedi. Ama galiba bunu yapabilir. Bunun iyi bir yanı olmasa da elbette bu konuyu kendisiyle görüşeceğim" dedi.

Erhan Altıparmak

