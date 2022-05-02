İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu

Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu
Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu

Rus ordusu Ukrayna’nın Luhansk kentinde 100 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilen tarihi bir okulu hedef alarak bombalı saldırı düzenledi.

Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor.

Rus askerleri son olarak Ukrayna'nın Luhansk kentinde 100 yıllık geçmişi olan tarihi bir okulu hedef aldı. Rus saldırısının ardından okul ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Luhansk Valisi Sergey Gayday saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Gayday, tarihi okulun bombalanmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Luhansk'ın en iyi eğitim kurumlarından biriydi. Bombardıman sonrasında yangın çıktı ve 100 yılı aşkın bir çok eser de yok oldu. Okul, 19 yüzyılın sonunda inşa edilmişti. Buranın öğrencileri yüksek puanlarla iyi yerlere yerleşiyorlardı. Ruslar işte böylesi Ukrayna'nın zaferinden sonra okulu tamir etmek için tüm gücümüzü kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Okuldan mezun olan Yana Goncherenko isimli vatandaş ise, "Belçikalılar tarafından 100 yıldan daha da fazla zaman önce kuruldu. Ülkenin en iyi 100 okulundan biriydi. 2 dünya savaşı gördü ve 2014 işgaline de direndi ancak değer sahibi olmayanlar tarafından 2022 yılında yıkıldı" dedi.

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Ukrayna, Rusyanın kontrolü altına geçen 4 limanı kapatma kararı aldı Ukrayna, Rusya’nın kontrolü altına geçen 4 limanı kapatma kararı aldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.