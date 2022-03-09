Rusya, Mariupol'de çocuk hastanesini vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14'üncü gününde devam ederken, Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi'ni vurduğu bildirildi. Saldırının ardından çocuk hastanesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Donetsk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan çocuk hastanesinin Rus uçaklarının Mariupol'a düzenlediği hava saldırısı sırasında yok edildiğini ifade ederek, kaç çocuğun bu saldırıdan etkilendiği hakkında bilgilerin toplandığını aktardı.

Mariupol Belediye Meclisi ise, hava saldırısından sonraki yıkımın devasa olduğunu açıkladı.

Zelenskiy: “Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!”

Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan çocuk ve doğum hastanesinin vurulmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastanenin vurulduğunu doğrulayarak, Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılması çağrısını yineledi. Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin, Mariupol'de çocuk ve doğum hastanesine doğrudan saldırdığını ve enkaz altında çocukların olduğunu ifade ederek, “Vahşet! Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olacak? Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun! Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy sosyal medya hesabından ayrıca, vurulan hastanenin içinden görüntüleri paylaştı.