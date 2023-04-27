Rusya, Mikolayiv'i vurdu: 1 ölü, 23 yaralı

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden fırlatılan füzelerle gece boyunca Mikolayiv kentinin çeşitli noktalarının vurulduğu belirtilirken, "Toplam 4 füze ateşlendi. Koordinatlara dayanan yüksek hassasiyetli füzeler, sivillere yönelik apaçık bir terör eyleminin göstergesidir. Son bilgilere göre, saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 23 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Füzelerin isabet ettiği binalarda çıkan yangın ekiplerin müdahalelerinin ardından söndürüldü. Saldırıda bir bina tamamen yıkılırken, tarihi bir bina ile bir apartmanda ağır hasar oluştu.

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