Rusya: 'NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetleri bölgesel istikrarı baltalıyor'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO ülkelerinin Rusya ile sorun yaşayan Ukrayna ve Gürcistan'ın yanında tavır alarak Rusya'nın saldırgan tutumuna karşı Karadeniz'de birlikte hareket etme kararı alması ve Karadeniz'de NATO tatbikatlarını arttırmasına ilişkin açıklama yaptı. NATO'nun artan faaliyetlerinin bölgesel istikrarı baltalayacağını savunan Gruşko, “Elbette NATO'nun bölgede artan faaliyetleri ve tehditlerine karşı önlemler alacağız. NATO ittifakının bölgedeki varlığını güçlendirme çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve buna göre tedbirler alıp aynı şekilde karşılık vereceğiz” dedi.

Gruşko, Karadeniz'de güven ve istikrarın sağlanması gerektiğini ifade ederek, “Bu güven ve istikrarı sağlayacak araçlarımız var. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üzerinden askeri alanda diyaloglar kurularak bölgesel istikrar korunabilir. Ayrıca Karadeniz kıyı filolarının iletişimi amacıyla kurulan Karadeniz Operasyonel İletişim Grubu'nun faaliyetlerine devam etmesini umuyoruz” diye konuştu.

Erhan Altıparmak

