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Rusya, Pasifik'te seyir füzesi denemesi yaptı

Rusya, Pasifik'te seyir füzesi denemesi yaptı
Rusya, Pasifik'te seyir füzesi denemesi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Oniks seyir füzesinin Pasifik Okyanusu’nda gerçekleştirilen fırlatma anına dair görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl ilk testi yapılan süpersonik Oniks seyir füzelerinin ikinci testini Pasifik Okyanusu kıyılarında gerçekleştirdi. Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Rusya'nın Chukotka bölgesine gemilerle sevk edilen füzeler, fırlatma alanına yerleştirildikten sonra ateşlendi. Testi gerçekleşen füze 200 kilometreyi aşkın mesafede bulunan gemi hedefini vurarak ikinci denemesini de başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı füzelerin gerçekleşen test tatbikatına 10 savaş gemisi ve 1 adet destek gemisinin yanı sıra deniz uçaklarının da eşlik ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl ilk testi gerçekleşen Oniks füzesi 3 bin 200 kilometre hıza çıkabiliyor. Bastion füze sistemi 2 adet oniks füzesi taşıyabiliyor. Düşük yörüngede 300 kilometre, yüksek yörüngede de 120 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. Düşman gemilerinin imhası için tasarlanan füze sistemi, yer üzerindeki hedefleri de vurabiliyor. Her bir Bastion sistemi, 600 kilometre uzunluğundaki deniz kıyısını koruma görevini yerine getiriyor. Her bir sistem, 36 adet Oniks seyir füzesini taşıma kapasitesine sahip.

Erhan Altıparmak

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