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Rusya: 'S-400'ler yüzde 99 hazır'

Rusya: 'S-400'ler yüzde 99 hazır'
Rusya: 'S-400'ler yüzde 99 hazır'

Rus devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya’dan Türkiye’ye gönderilecek olan S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı için yüzde 99 oranında hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev S-400'ler ile ilgili soruya, "İlk teslimata yüzde 99 hazırız. Temmuzda ilk teslimat başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz. Üretimdeki zorluklar açısından teslimat rekor sürede tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

Miheyev, Rusya'nın ihracat ödemeleriyle ilgili yeni düzenlemeye gideceğini belirterek, "Ulusal para birimlerini kullanmaya başladık. Bu nedenle sözleşmelerin gerçekleştirilmesi biraz düştü. Bu yıl yaklaşık 13 milyar dolarlık gelir bekliyoruz” ifadelerini kullanarak Rusya'nın silah ihracatı ile ilgili yeni politikalarına ilişkin bilgi verdi.  

Erhan Altıparmak


 

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