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Rusya, savaş uçaklarının düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı

Rusya, savaş uçaklarının düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı
Rusya, savaş uçaklarının düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından Rus savaş uçaklarının düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Ukrayna Parlamentosu Rada tarafından alınan kararla, ülke genelinde 30 günlük OHAL ilan ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TSİ 06:00'da yayınladığı bir mesajda Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbass Bölgesi topraklarına askeri operasyonlar başlattığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı operasyonun ardından Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından Rus savaş uçaklarının düşürüldüğü duyuruldu. Ukrayna'nın iddiasını yalanlayan Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ise 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü iddia edilmişti. 

 

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