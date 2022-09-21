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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: 'Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker çağırılacak'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: 'Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker çağırılacak'
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: 'Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker çağırılacak'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmı seferberlik sırasında 300 bin yedek asker çağrılacağını açıklarken, Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri operasyonlarına destek amacıyla kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Putin'in açıklamalarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rus devlet televizyonu üzerinden kısmi seferberlik şartlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Rus ordusuna 300 bin yedek askerin çağırılacağını söyleyen Şoygu, "Büyük bir seferberlik kaynağımız var. Yani orduya hizmet etmiş, savaş tecrübesi edinmiş ve askeri uzman sayısı neredeyse 25 milyona ulaşıyor. Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker Rus ordusuna çağırılacak. Bunlar ordu hakkında hiçbir şey duymamış insanlar değiller. Bunlar, önce askerliğini yapmış olanlar, ikincisi askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar. Seferberlikle askere çağırılanlar cepheye gönderilmeyecek, şu anda sadece askerlik görevini sürdürenler harekat bölgelerine gönderiliyor. Yedek askerler ve askeri öğrenciler silah altına alınmayacak" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak

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