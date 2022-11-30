Rusya Savunma Bakanı Şoygu: '2023 yılı projelerinde stratejik nükleer kuvvetlerinin projelerine özel önem göstereceğiz'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus ordusunun durumuna ve planlarına dair açıklamalarda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı ile Rusya Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı arasında ortaklaşa eğitimler yürütülen askeri eğitim merkezlerinin 2021 yılından beri binlerce askeri öğrenci yetiştirdiğine dikkat çeken Şoygu, "Bu süre zarfında 8 yeni eğitim merkezi kuruldu. Askeri eğitim merkezlerinin sayısı 120'ye çıkacak" dedi.

Önümüzdeki yıl Rus ordusunun silah modernizasyonu ve yeni silahlarının alımıyla ilgili ek bütçenin bir buçuk kat arttırılacağını da söyleyen Şoygu, "Gelecek yıl tahsis edilecek ek bütçe fonları dikkate alınarak devlet savunma siparişlerinin finansmanı yaklaşık bir buçuk kat artırılacak. Bu, askeri birliklerin silah ve teçhizat teminini yüzde 97 oranında sağlama imkanı sunacak. Birliklerin geliştirilmiş teçhizatlarının üretim hacmini mümkün olan azami seviyede tutmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak



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