Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "3 günlük çatışmalarda Ukrayna ordusundan 3 bin 715 asker imha edildi"

Ukrayna ordusunun, Rus ordusunun işgali altındaki toprakları geri kazanma adına 3 gün önce başlattığı geniş çaplı taarruzlar nedeniyle cephe bölgesinde ağır çatışmalar yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, Ukrayna taarruzlarına karşılık verdiklerini aktararak, "3 gün önce Ukrayna rejimi daha önce sözü edilen saldırılar başlattı ve çok miktarda teçhizat ve personel konuşlandırdı. 4 Haziran tarihinde Ukrayna'nın 23 ve 31 mekanize tugayları 5 yönden taarruz girişiminde bulundu. Düşman bu taarruzlarda başarılı olamadı ve 300 asker, 16 tank, 21 zırhlı araç ve 14 araç kaybı verdi" dedi.

"Ukrayna 3 bin 715 asker kaybetti"

Ukrayna güçlerinin dün 5 tugaydan oluşan güçlerle 7 farklı taarruz girişiminde bulunduğunu aktaran Şoygu, "Engellenen taarruzda Ukrayna bin 600'den fazla asker, 8 leopar ve AMX-10 dahil toplamda 28 tank, 136 askeri teçhizat kaybetti. Saldırılar engellenerek düşman durduruldu. Rus asker ve subaylar büyük kahramanlıklar gösterdi" dedi.

Ukrayna'nın toplam kayıplarından bahseden Şoygu, "3 günlük çatışmalarda tüm yönlerden Ukrayna ordusundan 3 bin 715 asker, 52 tank, 207 zırhlı savaş aracı, 134 araç, 5 uçak, 2 helikopter, 48 obüs ve havan topu, 52 insansız hava aracı imha edildi" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna taarruzlarını püskürtme sırasında 71 Rus askeri öldü"

Konuşmasında Ukrayna taarruzlarına karşılık veren Rus tugaylarının isimlerini vererek tebrik eden Şoygu, "Düşman saldırılarının püskürtülmesi sırasında 71 Rus askeri öldü 210 Rus askeri yaralandı" ifadelerini kullandı. Şoygu, Rus ordusuna ait 15 tank, 9 piyade aracı, 2 araç ve 9 top sistemini Ukrayna tarafından imha edildiğini aktardı.

Şoygu, Nova Kakhovka hidroelektrik santraline yapılan saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutarak, Ukrayna'nın bu saldırıyı uzun zamandır planladığını öne sürdü.

Erhan Altıparmak



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