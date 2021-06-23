Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'Afganistan'da NATO'nun çekilmesi sonrası sivil savaş çıkabilir'

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

Afganistan'dan geri çekilme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, operasyona ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "sivil savaş" açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesiyle ülkede sivil savaş çıkma ihtimali olduğunu dile getirdi. İttifakın, yaklaşık 20 yıllık katılımına rağmen ülkede istenen sonucu elde edemediğini aktaran Şoygu, bu durumu değiştirmek için acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan dün Taliban güçleri, Afganistan'ın Tacikistan ile ana sınır kapısını ele geçirmesi ABD'nin geri çekilme çalışmalarının son aşamasına başlamasından bu yana en önemli gelişmelerden biri olmuştu. Yaşanan olayın ardından konuya ilişkin adını vermek istemeyen bir ordu mensubu basına yaptığı açıklamada ise, "Bütün kontrol noktalarını terk etmek zorunda kaldık ve bazı askerlerimiz sınırı geçerek Tacikistan'a girdi.

Sabaha kadar yüzlerce Taliban üyesi her yerdeydi" ifadelerini kullanmıştı. ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunurken, NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.