Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Çinli ve Hint mevkidaşları ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şoygu'nun Çin ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'nın "kirli bomba" (radyoaktif madde içeren bomba) kullanarak kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimali konusunda endişeleri dile getirdiği belirtildi.

Şoygu, "kirli bomba" iddialarını mevkidaşları ile görüşmüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde de Ukrayna'nın “kirli bomba” kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarına bu konudaki endişelerini dile getirmişti. Şoygu ayrıca, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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