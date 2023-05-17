Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'Ukrayna'nın açıkladığı kadar Kinzhal füzesi fırlatmadık'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukraynalı askeri yetkililerin dün başkent Kiev'e gerçekleştirilen saldırılarda 6 Rus hipersonik Kinzhal füzesinin düşürüldüğüne dair açıklamalarını yalanladı. Rus medyasına konuşan Bakan Şoygu, Ukraynalı yetkililerin hava savunmasının etkinliğini rutin olarak abarttığını ifade etti. Şoygu, “Bunu zaten daha önce söyledim ve tekrar ediyorum. Açıklamalarıyla vurduklarını iddia ettikleri kadar Kinzhal füzesi fırlatmadık. Üstelik Ukraynalıların vurduğu Kinzhal füzesi sayısı fırlattığımızın üç katı. Ayrıca ABD yapımı hava savunma sistemlerini gerçekte kimlerin kullandığı da büyük soru işareti” dedi. Ukraynalı yetkililerin Rusya'nın fırlattığı füzelerin türü konusunda da yanlış bilgi verdiğini vurgulayan Şoygu, “Bu yüzden onları vuramıyorlar” diye konuştu. Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun fırlattığı 6 Kinzhal füzesi dahil toplam 18 füzenin düşürüldüğü duyurulmuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.