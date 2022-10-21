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Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Austin'den aylar sonra ilk telefon görüşmesi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Austin'den aylar sonra ilk telefon görüşmesi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Austin'den aylar sonra ilk telefon görüşmesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Mayıs ayından bu yana ilk defa bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefonda görüştü. Şoygu ve Austin, Ukrayna'daki durum dahil olmak üzere uluslararası güvenlik konularını görüştü. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Rusya'nın Ukrayna savaşını başlattığı 24 Şubat'tan bu yana Şoygu ve Austin arasındaki son telefon görüşmesi Mayıs ayında gerçekleşmiş, iki taraf da konuya ilişkin açıklama yapmıştı.
 

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