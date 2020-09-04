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Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik-V" aşısını yaptırdığı duyurdu. Bakanlık tarafından Şoygu'nun aşı olduğu anların görüntüleri paylaşılırken, uygulama tarihi ise belirtilmedi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı - Tıkla İzle

 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik-V" aşısını yaptırdığı duyurdu. Bakanlık tarafından Şoygu'nun aşı olduğu anların görüntüleri paylaşılırken, uygulama tarihi ise belirtilmedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerinin Savunma Bakanlarıyla bir araya geldi. Şoygu, görüşmede Rusya'nın geliştirdiği ve "Sputnik-V" olarak adlandırılan korona virüs aşısını kendisinin de yaptırdığını açıkladı. Moskova'daki Patriot Park'ta mevkidaşlarıyla bir araya gelen Şoygu'nun aşı açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu'nun aşı olduğu anların görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde Şoygu'nun gergin olduğu kameraya yansıdı. Aşı uygulamasından sonra Bakan Şoygu'nun teşekkür ederek sağlık kuruluşundan ayrıldığı görüldü. Şoygu'nun aşıyı ne zaman yaptırdığına yönelik bir bilgi verilmedi.

Erhan Altıparmak
 

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