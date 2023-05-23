Rusya Savunma Bakanlığı: "Belgorod'da 70'den fazla Ukraynalı sabotaj grubu üyesi öldürüldü"

Ukraynalı sabotaj grubunun, dün Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine sızdığına dair haberlerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj grubunun birçok üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belgorod'da operasyonların tamamlandığı aktarılarak, "Bakhmut'ta yenilgiye uğrayan Kiev rejimi Rusya'nın Belgorod bölgesindeki bazı topraklara sızma gerçekleşti. Terörle mücadele operasyonu sırasında milliyetçi oluşumlar Batı Askeri Bölgesi Devlet Sınır Koruma Birlikleri tarafından hava operasyonları, topçu atışları ve aktif operasyonlar ile engellendi. Milliyetçiler kendi topraklarına kadar ateş açılarak sürüldü. Operasyonlar sırasında 70'in üzerinde Ukraynalı terörist, 4 zırhlı araç ve 5 kamyonet imha edildi" denildi.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada ise, Ukraynalı sabotaj grubunun tamamen Belgorod topraklarından Ukrayna topraklarına sürüldüğünü belirterek, dün bölgede ilan edilen yeni güvenlik önlemlerinin kaldırıldığını duyurdu. Gladkov ayrıca, olaylar sırasında 12 sivil vatandaşın yaralandığını belirtti.

Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun, dün Ukrayna ile sınır hattındaki Grayvoron yerleşimine sızdığı ifade edilmiş, bölgede yapılan tüm telefon görüşmeleri yasal izin olmadan dinlenebilmesini içeren bir dizi yeni güvenlik önlemi alındığı duyurmuştu.

Erhan Altıparmak



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