Rusya Savunma Bakanlığı: "Kırım'daki hava üssünde mühimmat patlaması oldu"

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka Hava Üssü'nde 7 kez art arda patlama sesi duyulmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, patlamaların Ukrayna saldırısı nedeniyle yaşandığı dair çıkan haberlerin ardından patlamaya ilişkin resmi açıklama yayınladı.

Hava üssünde mühimmat patlaması olduğu belirtilen açıklamada, "Novofyodorovka yerleşim yerinde bulunan Saki Hava Üssü'nün toprakları içerisinde TSİ 15.20 civarında, birkaç havacılık cephanesi infilak etti ve bunun sonucunda bir depo alanı çöktü. Birimlerden alınan bilgilere göre paketlenmiş mühimmatın patladığı alanda yangın etkisi olmadı" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı ekiplerin hava üssünde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, hava üssü ve çevresinde bulunan 30 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Novofedorivka Hava Üssü, Rus donanmasına bağlı savaş uçakları ve helikopterler tarafından kullanılıyor.

Erhan Altıparmak