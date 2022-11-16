Rusya Savunma Bakanlığı: 'Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna'ya ait S-300 parçaları olduğu tespit edildi'

Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın Przewodow köyüne düşerek 2 kişinin ölümüne yol açan füzeye dair yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "15 Kasım'da Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri kontrol sistemine ve buna bağlı enerji tesislerine yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar kullanarak büyük bir saldırı başlattı. Saldırının amacına ulaşıldı. Fırlatılan tüm füzeler, belirlenen hedefleri isabetli bir şekilde vurdu. Tüm tesisler etkisiz hale getirildi. Yüksek hassasiyetli saldırıların yalnızca Ukrayna'da bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına 35 kilometreden daha yakın olmayan hedeflere gerçekleştirildiğini vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak



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