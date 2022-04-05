İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi”

Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi”
Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi”

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, saldırılarda Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini belirterek, “ Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank ve zırhlı araç imha edildi” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi” - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da kayıplar açıklanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, operasyonların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Konaşenkov, Ukrayna ordusunun savaşın başından bu yana çok fazla askeri personel ve teknik araç kaybettiğini belirterek, " Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 398 insansız hava aracı, 226 uçaksavar füze sistemi, bin 969 tank ve diğer zırhlı araçlar, 214 çoklu roket sistemi, 852 top atış sistemi, bin 873 özel araç imha edildi" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.