Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının eylemleri engellendi'

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının faaliyetlerinin engellendiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu ile çatışmaların Donetsk ve Luhansk cephesinde, Kupyansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde sürdüğünü aktardı. Konaşenkov, Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya ait 2 adet Mİ-8 helikopterinin Zaporijya yakınlarında düşürüldüğünü belirtirken, Ukrayna ordusundaki 7 HIMARS roketinin etkisiz hale getirildiğini 1 adet insansız hava aracının da düşürüldüğünü söyledi.

Ukrayna ordusunun sabotaj ve keşif gruplarının kendilerine karşı eylemlerine değinen Konaşenkov, Luhansk ve Harkov'da Ukraynalı 5 sabotaj ve keşif grubunun eylemlerinin engellendiğini ifade etti.

Savaşın başladığı tarihten bu yana Ukrayna ordusuna verdikleri zararı açıklayan Konaşenkov, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 400 uçak, 220 helikopter, 3 bin 385 insansız hava aracı, 411 hava savunma füze sistemi, 8 bin 275 tank ve zırhlı araç, bin 55 çok namlulu roketatar, 4 bin 326 obüs ve havan topu, 8 bin 879 özel askeri araç imha edildi" dedi.

Erhan Altıparmak



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