Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna'ya ait 52 askeri tesisi imha ettik'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, her iki ülke tarafından operasyonlara ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki 40 Azov taburu askerinin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, “Bir topçu bataryası, 2 piyade savaş aracı ve çeşitli amaçlarda kullanılan 4 araçla faaliyet gösteren 40 kadar Azov üyesi imha edildi. Hava tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ile Boguslavsky, Krestishche, Reznikov, Velyka Novoselka'daki beş mühimmat deposu dahil Ukrayna'ya ait 6 askeri tesis imha edildi. Rus Havacılık Kuvvetlerinin hava savunma sistemleri tarafından Lyubimovka köyü yakınlarında bir Ukrayna'ya ait Mi-8 helikopteri ve 8 insansız hava aracı vuruldu” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya ait hedeflerin gece boyunca vurulmaya devam ettiğini duyuran Konaşenkov, “Rusya ordusu son 24 saatte Ukrayna'ya ait 52 askeri altyapı unsurunu vurdu. Bunlar arasında 3 komuta merkezi, 3 çoklu roketatar sistemi, Buk-M1 füze savunma sistemi, bir S-300 füze savunma sistemi radarı, 10 askeri teçhizat toplama alanı ve 16 müstahkem mevki yer alıyor. Toplamda özel askeri harekatın başlangıcından bu yana, 124 uçak ve 81 helikopter, 353 insansız hava aracı, bin 839 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 202 çoklu roketatar, 773 topçu sistemler ve bin 711 özel askeri araç imha edildi” dedi.

Erhan Altıparmak

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